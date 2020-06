(IMAGES) Du jamais vu à Touba / Des pneus brûlés... Les manifestants menacent de brûler un poste de police.

Les chauffeurs, transporteurs, apprentis et ouvriers ont clairement montré leur ras-le-bol ce matin du mardi 02 juin par rapport à l'état d'urgence et au couvre-feu qui, disent-ils, les empêchent de travailler. C'est massivement qu'ils sont sortis, violant la sacralité de la cité religieuse, pour incendier des pneus et lancer des pierres aux policiers.



Au moment où ces lignes sont écrites, ils menacent d’incendier le poste de police qui se trouvent sur le tronçon Mbacké-Touba.



Plusieurs manifestants ont été interpellés...





























