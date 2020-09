(IMAGES) MAGAL DE TOUBA 2020 / Le Khalife met en place une « Unité d'Alerte et de Prévention Épidémiologique »

Toujours dans sa dynamique de tout mettre en œuvre pour ne donner aucune chance au virus de la Covid-19 de se propoger dans la cité religieuse à l'occasion du Grand Magal de Touba, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou vient de mettre en place une « Unité d'Alerte et de Prévention Épidémiologique » ou « kurel feg ak fagaru ».



La nouvelle structure est désormais partie intégrante du comité d'organisation du Grand magal. Le Pr Lamine Guèye, le Pr Lamine Ndiaye, le Professeur Massamba Diouf, le Docteur Khadim Ngom, le Docteur Alioune Mbacké, le Docteur Khadim Sylla, le Docteur Sarré, Serigne Abdoul Ahad Bousso et Cheikh Abdoul Ahad Mbacké sont les membres qui ont été choisis pour la composer.



La nouvelle équipe a été reçue successivement par le Khalife lui-même et par son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Cette mesure intervient quelques jours après celle qui avait été prise sous son ndigël par le dahira Muqadimatul Qidma d’enrôler 500 personnes pour superviser la mosquée et alentours aux fins de veiller au respect strict des mesures barrières.































dakaractu