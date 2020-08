IMAGES - MARCHÉ SANDAGA : LE GRAND DÉMÉNAGEMENT A COMMENCÉ

Sandaga se vide de ses occupants. Le célèbre marché de Dakar offre désormais un nouveau décor. Après avoir maintes fois été repoussée, l’opération de débarrasser la structure principale du marché de toutes les cantines qui la ceinturaient a démarré au lendemain de la célébration de la tabaski.





Ce samedi, 1 août 2020, les bennes à ordures et autres camions démolisseurs s’affairent à nettoyer les lieux pendant que la plupart des commerçants qui les occupaient sont encore chez eux après la fête du mouton.





Mais, ils ne sont pas pour autant pris au dépourvu. Regroupés au sein du collectif "And Taxawu Sandaga", ces commerçants avaient été avertis que leurs tables et cantines n’allaient plus encombrer la voie publique tandis que le marché en tant que tel va subir un grand coup de lifting avec la rénovation de l’édifice.







Dans le cadre du processus de modernisation des marchés de Dakar mené de concert par l’État et les collectivités territoriales, un site de recasement a été implanté au champ des courses pour reloger les commerçants du marché Sandaga.









Selon des informations obtenues par Emedia.sn, déjà 325 commerçants sur 383 recensés ont retiré leurs clefs pour occuper ledit site dès le retour des congés "tabaski".