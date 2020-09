IMMIGRATION IRREGULIÈRE : 73 MIGRANTS ET 6 PASSEURS ARRÊTÉS À FIMELA

C’est au total 21 millions FCFA qu’auraient reçu les passeurs qui voulaient faire voyager 73 migrants de manière clandestine par la voie maritime. Arrêtés dans la nuit mercredi, par la gendarmerie de Fimela, région de Fatick, ces migrants clandestins et les six membres de l’équipage de la pirogue sont présentement entre les mains des limiers pour les besoins de l’enquête.



Dans un communiqué , la Division Communication de la gendarmerie renseigne que la plupart de ces candidats à l’émigration irrégulière proviennent de Kayar, une localité de pêcheurs située dans la région de Thiès. Selon la source d’autres matériels comme du carburant, d’une valeur de 1 800 000 F CFA, dissimulé dans des fûts et des bouteilles de 20 litres ont aussi été saisies.





































































emediasn