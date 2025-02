IMPACT DE L’ARRÊT DE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT PAR DONALD TRUMP | OUSMANE SONKO PRÔNE L’AUTOSUFFISANCE ÉCONOMIQUE

L’arrêt de l’aide au développement des pays africains par Donald Trump commence à avoir des répercussions au Sénégal. Lors d’une déclaration à Fass Touré, le Premier ministre Ousmane Sonko a révélé que plusieurs projets ont été suspendus, notamment un programme de plus de 500 millions de dollars, soit plus de 316 milliards de francs CFA.



Ousmane Sonko, fervent défenseur du développement par nos propres moyens, estime que le Sénégal ne doit pas dépendre des aides extérieures pour assurer son essor économique. Il propose ainsi un modèle qui repose sur une industrialisation endogène et une exploitation optimale des ressources locales.



Selon lui, la suspension des aides par les États-Unis montre l’urgence pour les pays africains de revoir leur stratégie de développement. « Nous ne nous développons jamais avec les aides extérieures. Vous l’avez vu, le nouveau président américain a bloqué, pour 90 jours, les programmes d’aide au développement pour les pays pauvres. Ici, au Sénégal, certains programmes concernent ces fonds bloqués, notamment un programme courant sur lequel nous ne recevions pas moins de 500 millions de dollars (316 milliards FCFA). Ceci montre que nous devons nous développer par nous-mêmes », a déclaré le Premier ministre.



Cette déclaration s’inscrit dans la vision du gouvernement de renforcer la souveraineté économique du Sénégal. Le Premier ministre appelle à une mobilisation générale pour l’exploitation efficace des ressources locales et la mise en place d’une politique économique qui ne soit pas tributaire des fluctuations des aides extérieures. Avec cette nouvelle orientation, le Sénégal ambitionne de poser les bases d’une croissance durable, résiliente et indépendante des aléas de la politique internationale.