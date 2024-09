IMPORTATION DE 100 CONTENEURS AU PORT DE DAKAR SANS DECLARATION : Pourquoi le transitaire Malick Diop a été libéré…

Arrêté, mardi denier, pour fraude et escroquerie, le transitaire El Hadji Malick Diop est libre depuis vendredi. Selon les informations de Seneweb, il a été libéré sur ordre du procureur de la République Ibrahima Ndoye. Poursuivi pour délit douanier, El H. Malick Diop a transigé avec les services de la Douane sénégalais à hauteur de 300 millions F CFA. Cela a été réglé lors de son retour de parquet au tribunal de Dakar. Il a donné un chèque certifié de 100 millions F CFA et un immeuble hypothéqué au nom de la Douane. Il va compléter le reliquat de 200 millions F CFA pour récupérer son Titre. À la suite de la transaction, la parquet a décidé d’abandonner les poursuites.



La Douane reproche à El Hadji Malick Diop d'avoir fait sortir du port de Dakar 100 de conteneurs sans payer les droits de douane. Le prejudice etait évalué à plus de 100 millions F CFA. Lorsque l’affaire a été découverte, les soldats de l’économie ont émis à son encontre un ordre d’interdiction du territoire sénégalais alors qu’il était à l’étranger. La semaine dernière, El Hadji Malick Diop a tenté de revenir au Sénégal en passant par Rosso. C’est ainsi qu’il été arrêté à la frontière et conduit devant le procureur de la République.