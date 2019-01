INAUGURATION DU BUILDING ADMINISTRATIF RÉNOVÉ, MERCREDI

e Building administratif rénové sera inauguré par le chef de l’Etat, mercredi à partir de 16h, après la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, annonce un communiqué transmis à l’APS.



La même source ajoute qu’après le dévoilement de la plaque dans le hall du Building, le président de la République fera une déclaration dans la Salle de Conférence du 10ème étage devant la presse et les invités.



Elle signale qu’auparavant, l’entrepreneur sénégalais, Bamba Ndiaye, du Groupe du même nom ainsi que le président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), feront leur allocution.



Macky Sall procèdera ensuite à la visite guidée des lieux sur trois (3) niveaux : il quitte le 10ème pour les R-1, 8ème et 9ème étage de l’édifice, précise-t-on dans le communiqué.



Le texte rappelle que le Building administratif, réalisé en 1953 et provisoirement réceptionné en 1954, est construit sur 2 600 m2 d’emprise constitué de 2 sous-sols, d’un rez-de-chaussée et 9 étages.



"Après plus d’un demi-siècle, l’immeuble commençait à se dégrader", selon le communiqué, ajoutant que c’est à cet effet que le gouvernement a décidé de le réhabiliter et de le rénover.



"Aujourd’hui, l’ouvrage tout neuf, compte un étage de plus (un 10 ème) et plus de 100 pièces supplémentaires. Son allure moderne est plus fière, sa sécurité et sa solidité renforcée et ses fonctionnalités améliorées", mentionne le communiqué.