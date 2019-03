INCARCERE POUR TERRORISME DEPUIS 6 ANS- L’imam Boubacar Dianko jugé demain

C'est le bout du tunnel pour l’imam Boubacar Dianko. Placé sous mandat de dépôt depuis février 2013 pour terrorisme, le religieux sera jugé demain en chambre criminelle pour les chefs d’accusation d’association de malfaiteurs, d’atteinte à la sûreté de l'Etat et terrorisme. L’accusé a été arrêté, il y a six ans, par des éléments de la Direction de la surveillance du territoire (Dst) pour des faits de terrorisme. Selon l’accusation, l’imam Dianko a été intercepté, alors qu’il tentait de rallier le Nord-Mali.



Les policiers l’ont appréhendé, car il est suspecté d’avoir ‘’des liaisons dangereuses avec le Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest (Mujao). Depuis lors, il est en prison. Sa longue détention préventive a été plus d’une fois dénoncée par le mouvement Nittu Deug qui exigeait son jugement, d’autant plus que son dossier est antérieur à l’affaire imam Ndao jugée au bout de deux années d’instruction.



L’imam Dianko sera jugé le même jour que l’ex-élève de terminale Saër Kébé. Un autre présumé qui s’est fait entendre avant de voir son dossier enrôlé pour ce mercredi. Le jeune garçon avait même observé une grève de la faim, avant de la suspendre, après la notification de la tenue de son procès. Elève au lycée Demba Diop de Mbour au moment de son arrestation, Saër Kébé est perdu par un message posté sur Facebook. Il a publié sur la page de l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal un message où il appelait à commettre des attentats contre les Américains coupables, à ses yeux, de combattre l’islam.







enquête