INCULPATION DE DONALD TRUMP: QUE REPROCHE-T-ON À L'ANCIEN PRÉSIDENT AMÉRICAIN?

C'est la première qu'un ancien président risque une condamnation pour avoir commis un crime. Donald Trump doit comparaître devant un tribunal de New York ce lundi pour le procureur lui lise son acte d'accusation. Le milliardaire a en effet été inculpé jeudi dans le cadre d'accusations de versement d'une importante somme d'argent à une actrice pornographique. Mais que lui reproche-t-on exactement?



Potentiel financement illégal de campagne

L'acte d'accusation de Donald Trump n'est pas encore officiellement connu car il "encore sous scellé", a indiqué sur Twitter Alvin Bragg, le procureur du parquet de Manhattan. Mais selon les sources du New York Times et de Yahoo News, le document comprendrait une trentaine de chefs d'accusation. Tous seraient liés à la même affaire.



La justice new-yorkaise a ouvert en 2018 une enquête sur un versement de 130.000 dollars effectué par l'avocat de Donald Trump, Michael Cohen, à l'actrice pornographique Stormy Daniels. Cette transaction aurait été réalisée juste avant l'élection présidentielle de 2016, pour que l'actrice taise une supposée relation extraconjugale avec Donald Trump. La star du X assure qu'elle a eu une relation sexuelle avec le magnat en 2006, alors que ce dernier était marié à Mélania depuis 2005.



L'ancien président a depuis été contraint de reconnaître qu'il avait remboursé Michael Cohen lorsqu'il était président, mais assure que la transaction n'avait rien d'illégal.



Si l'accord passé avec Stormy Daniels était bien autorisé en droit, il pourrait toutefois être considéré par la justice comme une dépense de campagne, car il a empêché que l'affaire soit rendue publique avant l'élection. Or, la somme n'avait pas été déclarée dans les comptes de campagne du candidat républicain, mais enregistrée en "frais juridiques" dans les comptes de son entreprise, dont le siège est à New York.



L'accusation principale pourrait donc être celle de "financement illégal de campagne électorale" par un don non déclaré, selon les médias américains.



Donald Trump nie les faits

L'ancien président clame son innocence et crie à la "chasse aux sorcières", tandis que ses supporters dénoncent "une persécution politique".



Quand il sera devant le juge ce mardi, "le président plaidera non-coupable" car "il n'y aucun crime", a assuré son avocat Joe Tacopina. Donald Trump devrait ensuite être laissé en liberté, peut-être sous conditions, en attendant l'organisation de son procès.



Dans tous les cas, cette affaire ne pourra pas l'empêcher de briguer de nouveau la présidence des États-Unis car l'accusation, et même une condamnation au pénal, n'empêche pas d'être candidat ou élu, et ce à n'importe quel poste. Seule une "insurrection" ou une "rébellion" contre les Etats-Unis pourrait l'empêcher d'exercer une fonction officielle.



Une enquête parlementaire a recommandé de l'inculper pour "appel à l'insurrection" dans le cadre de l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, mais aucune charge n'a été retenue contre lui à ce stade.