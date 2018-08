INÉDIT À TOUBA - Un bébé de 3 jours volé dans une clinique par une fausse infirmière qui a rôdé toute une nuit.

Un fait divers inédit vient de se passer dans la cité religieuse de Touba et plus précisément au quartier Niary Étages à Darou Khoudoss. Un bébé de 72 heures a été déclaré volé, ce matin du lundi aux environs de 7 heures, alors qu'il était aux soins dans une clinique de la place. Nos sources de nous renseigner qu'une dame âgée d'une trentaine a déjoué la vigilance du vigile et du personnel de la structure en se déguisant en infirmière. Sans qu'elle ait besoin de se dérober, la dame est venue, nous renseigne-t-on, récupérer l'enfant comme si elle devait s'occuper de lui avant de complètement disparaître. C'est bien après que les parents se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un vol. '' Le vigile nous a confié que la voleuse a passé la nuit au niveau de la structure sanitaire. Il pensait qu'elle accompagnait un malade '' dira à Dakaractu l'Oncle du bébé Modou Aïdara. Présentement, le vigile et quelques témoins, dont la femme qui accouché dans la même salle que Fatou Kiné Aïdara, la mère du bébé, ont été convoqués au commissariat spécial de Touba pour enquête. Au moment où ces lignes sont écrites, le nouveau-né, de sexe masculin, n'est toujours pas retrouvé. Toutefois ce qui écœure la famille Aïdara, c'est le fait que la clinique ne dispose ni de vigile à suffisance, encore moins de caméras de surveillance. Une plainte est déposée. Affaire à suivre...