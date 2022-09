INFRASTRUCTURES A TIVAOUANE : « Ce que Mamadou Diagne SY Mbengue a réalisé à aucun maire ne l’a fait » (Proche)

Selon une certaine presse, l’ancien maire de la commune de Tivaouane Mamadou Diagne SY Mbengue a laissé à son successeur Diop Sy un bilan mitigé. Pour Kalidou Diallo, Coordonnateur de la cellule digitale du mouvement « Tivaouane ba faaw » (Tbf), les détracteurs de son mentor ne sont même pas dignes de militants de base, à fortiori de hauts responsables.



« Ces soi-disant maires, faucons, irresponsables, impopulaires, inutiles, incompétents et d'une inélégance reconnue critiquent M. le Maire Mamadou Diagne SY Mbengue, dans le but de masquer leur stérilité doublée d'une incompétence endémique dans leurs missions. M. le Maire Mamadou Diagne SY Mbengue, a réalisé l’un des plus grands chantiers à Tivaouane. De l'action sociale à l'innovation numérique, le président de TBF a partout marqué sa touche dans l'action publique. Ce que Mamadou Diagne SY Mbengue a réalisé à Tivaouane, aucun maire ne l’a fait », défie Kalidou Diallo, très proche de Mamadou Diagne SY Mbengue. « C'est ce genre de ressources humaines louables, rares et toujours prêtes à servir la patrie avec honneur et responsabilité dont le Sénégal a besoin pour relever les défis du développement durable et endogène », a-t-il martelé. Il ajoute : « Les compétences Mamadou Diagne SY Mbengue dépassant de très loin la norme et elles sont aujourd'hui plus que jamais sollicitées pour l'intérêt supérieur du Sénégal », a fait savoir M. DIALLO .



L’héritage de Diagne SY Mbengue



« Le Maire Mamadou Sy MBENGUE qui avait hérité de son prédécesseur d'un stylo, deux papiers et d'un état civil carbonisé a fait aujourd'hui l'état des lieux de la commune de Tivaouane qu'il va remettre à son successeur les jours à venir. Le Maire sortant avait donné rendez-vous à la presse, après la sortie des résultats provisoires pour communiquer avec la population. Il a finalement anticipé sa prise de parole. Pour cause, des rumeurs faisant croire que le Maire Mamadou Sy MBENGUE reprend le gazon synthétique qu'il avait donné gracieusement pour la réfection du stade municipal de Tivaouane étaient partagées sur la toile par les opposants qui veulent ternir son image.





Après avoir rétabli la vérité sur la question du tapis synthétique, le Maire Mamadou Sy MBENGUE a passé en revue l'état de la commune qu'il a cédé à M. Demba Diop, le Maire de Tivaouane nouvellement élu. ▪︎Le Maire sortant Mamadou Sy MBENGUE qui avait reçu une distinction du Forum Civil après un audit de sa gestion de la municipalité de Tivaouane a déclaré publiquement qu'il a laissé 546 000 000 F CFA dans les comptes du trésor pour la commune de Tivaouane. La commune qui fonctionnait avant 2014 avec un budget qui tournait autour de 400 000 000 F CFA démarre l'année 2022 par un budget d'un milliard de francs CFA. Une Mairie neuve à coût de 200 000 000 F CFA a été construite pour abriter les services de la municipalité. Les finances de la municipalité de Tivaouane ne souffrent d'aucune malversation sous le régime du Maire Diagne Sy MBENGUE. Deux parcours sportifs dont les marchés sont lancés. Une infirmerie de la Hadara dédiée aux talibés avec des équipements d'une valeur de 10 000 000 F CFA est achevée et le Maire Demba DIOP va procéder à son inauguration. Une unité de destruction des déchets biomédicaux est construite au centre de santé Massamba SALL est réalisée sous son magistère, et cette dernière accueille tous les déchets collectés dans les structures sanitaires du département de Tivaouane.





Une mutuelle de santé mise en place avec la CMU pour alléger les frais médicaux des Tivaounois. Les postes de santé de Parba, Keur Bakar et de Goumoune sont construits par la municipalité. Un parc Industriel qui génère 5 000 emplois doit accueillir cinq usines. Une usine de transformation des boues de vidange en charbon et en engrais. Une unité de gestion des déchets électriques. Le plus grand foirail de l'Afrique de l'Ouest et construit sur une superficie de 16ha à hauteur d'un milliard de francs CFA est réalisé à Tivaoaune par le Maire Mamadou Sy MBENGUE. Trois lotissements avec 4 000 parcelles réservées aux Tivaounois sont disponibles, sans oublier le terrain réservé pour le projet de la SN HLM qui va construire des villas pour les enseignants et les autres corps nécessiteux.





La MAISON DU CITOYEN est construite à Fogny avec SÉNÉGAL SERVICES. Un centre socioculturel des jeunes dont le niveau d'avancement des travaux est à 80%. À l'image de Diamniadio, Tivaouane a son Yadjine qui accueille les infrastructures de dernière génération de Tivaouane : un nouveau lycée, un espace numérique ouvert, un centre de formation technique…, la liste n'est pas exhaustive. Un terrain omnisports va être construit aux HLM, en face CEM3. Tout compte fait, le nouveau Maire Demba Diop va recevoir, le jour de la passation de services UN TIVAOAUNE EN CHANTIER. »