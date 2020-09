INONDATIONS : MANSOUR FAYE LANCE UNE OPÉRATION D’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR 10.000 MÉNAGES SINISTRÉS

Le ministre du Développement communautaire, Mansour Faye, a lancé mercredi à Keur Massar, dans la banlieue de Dakar, une opération de transfert d’argent destinée à 10.000 familles victimes des inondations.



‘’Cette opération consiste à venir en aide aux familles dont les maisons ont été touchées de manière partielle ou totale par les inondations. Chaque ménage recevra une somme comprise entre 100.000 et 200.000 francs CFA’’, a indiqué M. Faye lors du lancement de l’initiative dans cette commune, l’une des plus touchées du pays par les fortes pluies.



L’initiative baptisée ‘’Cash Transfert’’ est dotée d’un fonds de 2,5 milliards de francs CFA, qui seront distribués aux sinistrés, selon le ministre du Développement communautaire.



L’initiative fait partie d’une politique sociale soutenue financièrement par la Banque mondiale, a-t-il précisé.



‘’Nous avons mené une enquête sur la base des listes que les autorités administratives nous ont remises, avant de (…) procéder à l’indemnisation des ayant droits’’, a expliqué Demba Ndiaye, le responsable du Projet d’appui aux filets sociaux, qui contribue à l’assistance financière des sinistrés, via l’opération ‘’Cash Transfert’’.



Chacun des ménages ‘’partiellement impactés’’ par les inondations recevra 100.000 francs CFA, et ceux dont les maisons ont été ‘’fortement touchées’’ par les pluies vont percevoir 200.000, selon M. Ndiaye.



En marge de la cérémonie de lancement de l’opération, Mansour Faye a rendu visite à 25 familles victimes des inondations et relogées sur un site aménagé par l’Etat à Keur Massar pour les accueillir.

















































aps