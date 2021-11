INSOLITE-Sans se soucier du qu'en-dira-t-on, ce Sénégalais prend son bain mystique en plein coeur de Dakar

Ça part en couilles, comme disait l'autre "Gnak" sur les réseaux sociaux. Comment expliquer l'acte à la fois inédit et insolite de cet individu? Sans se soucier du qu'en-dira-t-on ou le regard des autres, le gars a eu le toupet de prendre son bain mystique sur l'intersection qui fait face à la pharmacie Guigon de Dakar et la boutique d'Elhaj Mor Maty Sarr et ce, en pleine journée.

Suivez la vidéo, devenue virale, capturée par la rédaction de dakarposte !