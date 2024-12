INSTALLATION DE LA 15ᵉ LÉGISLATURE | UNE ASSEMBLÉE NATIONALE DOMINÉE PAR LE PARTI AU POUVOIR

Ce lundi 02 décembre 2024 marque l’installation officielle des députés élus lors des élections législatives anticipées du 17 novembre. La première session de la quinzième législature débutera à 10 heures, dans un contexte politique largement favorable au parti au pouvoir, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), qui a obtenu une majorité écrasante de 130 sièges sur les 165 que compte l’Assemblée nationale.



Les résultats définitifs publiés par le Conseil constitutionnel mercredi dernier ont confirmé la nette avance de la coalition PASTEF dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Avec 1 991 770 voix, soit 54,97 % des suffrages, le parti au pouvoir a assuré sa domination parlementaire, obtenant 29 sièges sur la liste proportionnelle.



Fait marquant de cette rentrée parlementaire, l’ancien président de la République, Macky Sall, tête de liste nationale de la coalition Takku Wallu Sénégal, a annoncé vendredi qu’il renoncera à son mandat de député dès l’ouverture de la session.



La coalition Takku Wallu Sénégal, arrivée deuxième avec 16 sièges, est suivie par Jàmm Ak Njariñ, dirigée par l’ancien Premier ministre Amadou Ba, qui a obtenu 7 sièges. La liste Sàmm Sa Kaddu, conduite par le maire de Dakar, Barthélémy Dias, s’est adjugée 3 sièges.



Par ailleurs, les coalitions Andu Nawle, Sénégal Kessé, les Nationalistes, Bessal Sénégal, Soppi Sénégal, Farlu, Ande Thi Kóoluté, et Pôle alternatif 3e voie se partagent les 8 sièges restants, avec un député élu pour chacune.



Cette quinzième législature s’ouvre sous le signe d’une attente accrue des citoyens, qui espèrent des députés qu’ils défendent les intérêts de la population et renforcent les mécanismes de contrôle démocratique. Avec une majorité écrasante, le PASTEF a désormais les coudées franches pour soutenir les réformes du président Bassirou Diomaye Faye, mais devra également répondre aux défis posés par une opposition déterminée.



L’Assemblée nationale se prépare donc à devenir un terrain stratégique où la politique nationale sera débattue, avec des enjeux majeurs pour le développement du Sénégal.













































































Rts