INTOXICATION ALIMENTAIRE À SAINT-LOUIS- Ramatoulaye Ba décédée après avoir mangé des crevettes

Lorsqu'une personne ingère un aliment (ou une boisson) contaminé par une bactérie ou une toxine, on parle d'intoxication alimentaire. Tel est le cas à Saint Louis du Sénégal où nous revient-il, cette femme (sur l'image) répondant au nom de Ramatoulaye Ba, est décédée suite à une intoxication alimentaire.



En clair, dakarposte a appris qu'elle a mangé des crevettes avec sa bonne. Quelques temps après, elles chopent une intoxication alimentaire.

Malheureusement, Rama rend l'âme.



Aux dernières nouvelles, la domestique est admise au service de soins intensifs d'un centre de santé à Saint Louis.



Comme disait un toubib, contrairement au poulet ou au bœuf haché, on soupçonne moins que les crevettes peuvent être contaminées par des bactéries. Des études ont démontré que ces crustacés contiennent parfois des pourcentages élevés de micro-organismes. Ceux-ci peuvent provoquer des malaises et même tuer.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à la fratrie éplorée de la défunte Ramatoulaye Ba. Qui est la soeur cadette de l'ancien sociétaire Ndar Guedj Fc (Racine Ba)



Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique !







