ISEG / Après maintes tentatives sans succès : Le Collectif des employés envoie le PDG Mamadou Diop devant le tribunal du Travail.

Le mutisme du collectif des employés de l’Institut Supérieur d’Entrepreneurship et de Gestion (ISEG) devrait sans conteste tarauder les esprits des proches de Mamadou Diop, président directeur général dudit Institut, qui croupit en prison depuis le mois de Mars pour une affaire de mœurs l'opposant à la jeune chanteuse Dieyna Baldé.



Ainsi, c'est après avoir tenté à maintes reprises une solution à l'amiable que le collectif a finalement décidé de saisir le tribunal du Travail pour statuer sur leur sort.



Le collectif avait, dans un premier temps, alerté à travers une correspondance, Mamadou Diop, par le biais de son avocat. Mais depuis lors, souligne un communiqué, aucune réaction du côté de Diop Iseg.



C'est dans ce sillage que le collectif a trouvé un autre moyen qui est de saisir le tribunal du Travail en attendant de franchir une nouvelle étape qui, selon le document, aura des conséquences désastreuses.



Pour rappel, les membres du Collectif n'ont pas reçu de salaires depuis le mois d’octobre 2019 et ces sommes réclamées sont évaluées à près de 30 millions FCFA. La gestion partisane des salaires est cependant dénoncée au moment où les membres du collectif courent toujours derrière leur dues créances depuis plus de 8 mois. À noter, selon le collectif, que d'autres sont à couteaux tirés avec le patron de l’Iseg, qui aura du mal à se tirer d’affaire.

































dakaractu