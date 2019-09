Iba Der Thiam : "Je n'avais pas le temps de faire le tour de toutes les familles maraboutiques…"

Le Professeur Iba Der Thiam, coordonnateur du comité de pilotage de la rédaction de l'Histoire générale du Sénégal, a encore une fois apporté des précisions sur son oeuvre, objet de vives polémiques.

Interpellé sur les vagues de contestations, il dit ne pas avoir eu le temps d'aller à la rencontre de toutes les familles religieuses, au moment d'écrire ce livre.



"Je n'avais pas le temps de faire le tour de toutes les familles maraboutiques. Je ne pouvais pas le faire et écrire l'histoire générale du Sénégal", a-t-il précisé dans l'émission "Jury du dimanche".



Il dit cependant être ouvert aux critiques et disposé à revoir sa copie. "Même s'il y avait une seule famille qui nous interpelle et nous donne des preuves convaincantes, nous sommes prêts à reconnaitre notre faute, parce que nous avons l'obligation morale de corriger", souligne l'historien qui avoue par ailleurs que comme tout être humain, son oeuvre ne pouvait pas être parfait.



"Notre travail n'est pas parfait. Dieu seul sait tout. Il y a des choses que je ne sais pas. L'histoire, c'est par définition la discipline de la controverse", a-t-il ajouté.



Iba Der Thiam a également fait comprendre que si son équipe et lui ont fait recours aux traditionalistes, "c'est parce que, eux aussi, ont une bonne connaissance de l'histoire orale du pays".















seneweb