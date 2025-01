Ibou Socé meurt poignardé à Casablanca- S’agit-il d’un règlement de comptes?

Samedi 11 Janvier 2024, l'horloge affiche 16h passées de plusieurs minutes. La nouvelle tombe, elle va stupéfier le quartier Oulfa Azhar (à Casablanca), bouleverser le royaume Chérifien tout entier et troubler le Sénégal (pays d'origine des protagonistes): un Sénégalais, gérant de restaurant, appelé Ibou Socé est décédé, suriné...



En effet, des sources de dakarposte s'accordent à réveler que la victime aurait été poignardé avec un tournevis par une connaissance répondant au nom de Moussa Ndiaye surnommé Moussa Kalaamou. Ce dernier, nous revient-il, a été élargi de prison au Maroc il y'a de cela quelques semaines. En clair, le présumé bourreau d'Ibou Socé est connu des services de police Marocaine.





Non seulement l'émotion suscitée par cette fin brutale demeure intacte quelques jours après, mais les mystères qui l'entourent ne se sont pas dissipés. Au contraire. Pourquoi Ibou Socé a été a été pris pour cible? Doit-il quelque chose à celui qui aurait abrégé son existence sur terre? Pourquoi les Sénégalais entre autres témoins ne sont pas intervenus lorsqu'il a été ramené, mal-en-point , peu après les faits, par Kalamou et un certain Wilane à la devanture de son resto ? Pourquoi les gens ont préféré feindre la myopie et appeler par la suite les secours au lieu de s'en prendre au tandem, formellement identifié, qui s'était éclipsé auparavant avec le défunt? Il se susurre dans les rangs des Sénégalais, établis à Casa, que Wilane "himself" aurait convoqué quelque part Ibou Socé pour désamorcer le conflit qui existerait entre ce dernier et Kalamou. S’agit-il d’un règlement de comptes ? Mystère et boule de gomme, du moins pour le moment car les radars fureteurs de dakarposte continuent de "creuser" aux fins d'en savoir davantage.



Si la thèse du meurtre n’est alors mise en doute par personne, il subsiste pourtant de nombreuses zones d’ombres.



Nous espérons que l'enquête ouverte élucidera cette nébuleuse.



Aux dernières nouvelles, Wilane et Moussa Kalamou, qui n'ont pas tenté de s'enfuir, sont entre les mains de la police Marocaine , précisément ceux, en charge de la procédure du commissariat appelé "préfecture" -par les Marocains- sis à Hay Hassani.



La dépouille est également à l’hôpital situé dans le même coin, l'un des plus anciens quartiers de Casablanca , niché au sud-ouest de la ville.







Affaire à suivre...