Ibrahima Hamidou DEME : « L’entrisme d’Idrissa SECK et d’Oumar SARR est une bonne chose pour la démocratie »

L’ancien magistrat aujourd’hui leader du mouvement Ensemble est d’avis que le ralliement d’Idrissa SECK et celui d’Oumar SARR ne sont pas à condamner. A l’en croire, cela va permette aux vrais opposants de s’opposer et à la mouvance présidentielle de dérouler son programme.



« Nous sommes en train de vivre un jeu d’alliances. En tout cas, il y’a beaucoup plus de visibilité et de lisibilité dans l’opposition. Désormais, les démarcations sont très claires et les différents camps connus. C’est une bonne chose pour la démocratie Sénégalaise. Que les vrais opposants s’opposent et que ceux qui détiennent le pouvoir gouvernent », explique le responsable politique à Thiès.



Cependant, Ibrahima Hamidou DEME qui a soutenu Idrissa SECK à la dernière présidentielle ne dit pas s’il continue son compagnonnage avec le nouveau président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE).

Walfnet