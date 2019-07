Idrissa Gana Guèye désigné ...Homme du Match !

A chaque match de la CAN 2019, un joueur est distingué par un trophée lui consacrant comme étant le meilleur joueur de la rencontre. Pour que ce joueur soit élu, il y a un véritable travail qui se fait en amont. Ce rôle est dévolu à une commission composée d’anciens joueurs et d’entraineurs actuels.



Dénommée le Groupe d’Étude Technique (TSG), cette commission a en son sein, pour le compte de la CAN 2019, 12 experts répartis à deux experts par groupe.



Dakarposte a appris qu'Idrissa Gana Guèye a été désigné homme du match. Le Lion a contrôlé et trompé le portier Béninois Allagbé du pied droit ! Le Sénégal ouvre ainsi le score face aux Ecureuils du Bénin.



Pour ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, le Sénégal est le premier qualifié pour les demi-finales de la CAN 2019. Le Bénin sort tout de même par la grande porte. Les Écureuils ont longtemps résisté aux Lions de la Teranga avant de céder en seconde période après un raid d’Idrissa Gueye. Les coéquipiers de Sadio Mané affronteront le vainqueur de la rencontre entre Madagascar et la Tunisie.



Notons que depuis le début de la CAN 2019, plusieurs joueurs ont été honoré par ce trophée. Entre autres, Krépin Diatta du sénégal, Ismaël Bennacer de l’Algérie, Zambo Anguissa du Cameroun.