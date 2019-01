Idrissa Seck calme le jeu : «Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la préservation de la paix de notre pays…»

Le candidat à la Présidentielle de février prochain et leader de Rewmi, Idrissa Seck, était chez l’archevêque de Dakar cet après midi pour « solliciter ses prières à l’occasion des échéances vers lesquelles nous allons pour la préservation de la paix et de la sécurité ». Une visite qui s’inscrit dans le cadre des visites régulières aux autorités religieuses du pays a-t-il aussi fait savoir.

Calmant le jeu en vue des prochaines élections, il a indiqué que l’opposition, malgré les « agressions particulièrement graves judiciaires et physiques du pouvoir en direction de ses acteurs », fera tout ce qui est en son pouvoir pour la préservation de la paix de notre pays, et surtout « que le choix des citoyens ne soit ni falsifié, ni entravé ».

