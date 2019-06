Idrissa Seck endeuillé- Son lieutenant, Yankhoba Diattara a perdu son père

Dakarposte a appris la triste nouvelle de ses canaux de renseignements, très au fait de ce qui se passe au Sénégal et même au delà de nos frontières. Il nous revient en effet que Yankhoba Diattara, proche parmi les plus proches du chef de file du parti Rewmi, a perdu son père.

Le défunt Elhaj Diattara a été d'ailleurs inhumé ce vendredi après midi à Thiès. "C'est ce qui explique l'absence d'Idrissa Seck à la manifestation de protestation de l'opposition aux alentours de la place de l'Obélisque" nous souffle un des militants du Parti Orange





Toute la rédaction de dakarposte présente ses condoléances à Yankhoba Diattara et à toute sa famille éplorée!