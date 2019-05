Idrissa Seck endeuillé...

De nos perspicaces informateurs, qui ont fini d'infiltrer toutes les chapelles et à des niveaux jusque-là insoupçonnés, nous tenons que le leader du parti REWMI est endeuillé.

Idrissa SECK a perdu un de ses partisans et non des moindres. Il s'agit du nommé Papa Dougoutigui Traoré, Président des sages du parti Rewmi.



Il nous revient que Ngorsi Seck à la tête d'une forte délégation, a tenu à accompagner le disparu jusqu'à sa dernière demeure