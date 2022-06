Idrissa Seck met fin à son congé médiatique : « La décision du Cc met fin au débat sur les listes. Personne n’a le droit de prolonger ce débat sous d’autres formes... »

Le président du Conseil économique social et environnemental est enfin sorti de son mutisme en participant à la conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar qui déployait ses 180 responsables politiques dans les différents lieux du pays en préparation des élections législatives. Ainsi, Ndaamal Kadìor a pris la parole pour exprimer sa position sur le débat concernant les listes.



« Nous comme l’opposition, devrons nous conformer aux décisions du Conseil constitutionnel. Il faut que les gens reviennent à la raison. Ce n’est pas parce que la décision du Conseil constitutionnel ne plaît pas à quelqu’un que le pays doit être mis à feu », a estimé le patron de Rewmi, considérant que les difficultés inhérentes à la vie doivent préoccuper le Sénégal. Selon Idrissa Seck, les urgences sont bien là. Et le président est bien dans cette logique pour sortir le Sénégal du gouffre. « Je pense que seule la paix peut nous garantir un développement… Il nous faut respecter les décisions de la justice, car le Conseil constitutionnel est le seul organe habilité à donner les listes qui doivent participer ou pas aux élections. »



Pour finir, le responsable politique Thiessois rappelle que la responsabilité du président est de préserver la quiétude des citoyens sénégalais et que la décision du Conseil constitutionnel met fin au débat sur les listes. « Personne n’a le droit de prolonger ce débat sous d’autres formes. Les spécialistes peuvent en débattre, mais nous responsables politiques, devons nous y conformer », précise Idy.















































dakaractu