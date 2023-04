Idrissa Seck révèle: "Je suis allé voir Sonko en moto, à la prière du Fadjr...

Durant sa conférence de presse, Idrissa Seck a lancé un appel pour la cohésion sociale et à ne pas créer de distances entre les ethniques. Il dit en avoir parlé avec Ousmane Sonko, confirmant dans la foulée qu’il est bien allé rendre visite au leader de Pastef.



«Je l’ai dit à mon frère Ousmane Sonko quand je suis allé prier Fadj chez lui», a-t-il déclaré. Idy dit être «allé chez Ousmane Sonko en moto, dissimulé». Ce, pour se cacher des «Hannass» et des «gens qui tentent d’échapper à la volonté d’Allah et dont il nous demande de nous méfier», dit-il.





















































igfm