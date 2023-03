Idy : ce " sous doué" politique !

Dictateur avant qu'il ne soit Président , Idrissa Seck s'est toujours montré égocentrique dans la gestion de Rewmi , ou du moins de son Reew . Un vrai roi sans royaume !



Opposant téméraire à Wade et Macky , classé second aux élections présidentielles de 2019 , Idy a surpris plus d'un par un virage à 180 degrés vers Benno Bokk Yakaar.



À quel prix ? lui seul le sait !



Une présidence au Conseil Économique , Social et Environnemental lui aura coûté le dédain des sénégalais, qui à juste titre , n'attendaient point un tel masque de ndaamal kajoor .



Les Rewmistes eux-mêmes n'ont pu digérer la pillule au point d'enregistrer nombre de défections dans leurs rangs.



En vérité Idy a joué , Idy a perdu . Le bon élève s'est rendu tellement nul , au point que ses admirateurs d'antan l'ont dépassé aujourd'hui : Dethie Fall , Abdourahmane Diouf , Thierno Bocoum et bientôt Yankhoba Diattara car la marmite sent le roussis . Arrêtons de nous leurrer, s'il vous plaît !



Comment Idy a pu croire que Macky lui céderait gentiment le palais présidentiel ?



Il fallait vraiment attendre de voir le soleil se lever au Nord pour croire à de telles balivernes ! une naïveté que l'on ne pourrait tolérer à un enfant de chœur car Macky n'est ni le bon samaritain, ni Père Noël !



La prétention , l'arrogance , le narcissisme n'ont jamais payé sous nos cieux !



Il faut surtout rappeler au prêcheur, à celui qui aime tant citer des versets et des hommes saints que Dieu aime par dessus tout l'humilité .



Dr Cheikh Hane