"Idy" ravale son vomi – Le parti Rewmi va participer au dialogue national

Idrissa Seck renie sa parole. Après avoir clamé urbi et orbi qu’il ne reconnaissait pas Macky Sall ni son gouvernement à la suite de l’élection présidentielle dont il n’a cessé de contester les résultats, il a fini par accepter la main tendue de ce dernier. A preuve, dakarposte a appris auprès de sources très au fait de ce qui se trame dans les chapelles politiques, que le chef de file du parti Rewmi a donné son accord à Mamadou Diop Decroix qui l’a contacté à ce sujet.

Il nous revient en effet qu’une délégation de Rexmi, conduite par Déthié Fall et un certain Ass Babacar sera bien présente lors de la rencontre prévue ce samedi entre Famara Ibrahima Sagna et les plénipotentiaires de l’opposition.

Pour rappel, Famara Ibrahima Sagna, ancien ministre et ancien président du Conseil économique et social, a été désigné pour piloter le dialogue national initié par le président Macky Sall.