Il convient de souligner,en effet, que nous ne sentons pa l'impact des politiques centrales du gouvernement sur notre vécu quotidien.

Niomre semble laissé pour compte.



Quand aux pouvoir locaux,à l'image du Maire il a jusque-là lamentablement échoué,dans la prise en charge de nos problèmes quotidiens énoncés plus haut.



Notre Maire,de son élection à nos jours,est caractérisé par de sérieuses tares qui le rendent incapable d'opérer les changements pour lesquels il a été investi.



Nous n'avons rien contre la personne de notre Maire,mais force est de constater qu'il a lamentablement échoué.



Le Maire et son équipe ont échoué parce qu'ils n'ont pas le sens des priorités.



Le Maire et son équipe ont échoué parce qu'ils ne sont pas à l'écoute des populations de Niomre qui ont fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui.



Le Maire et son équipe ont échoué parce qu'ils ont été incapable,en quatre annees et demi d'exercices,d'élaborer un plan local de développement.

Ils ne font que du pilotage à vue.



Le Maire et son équipe ont échoué parce qu'ils ont eu pour seule préoccupation d'accaparer nos terres pour les revendre pour leur propre compte.



Ils ont échouée parce qu'ils ont oublié pourquoi ils ont été élus.



Samba KANTÉ Conseiller municipale à Niomre