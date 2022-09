Il dérobait les biens de son voisin : Les plans de Boubacar Sène déjoués grâce à la caméra de surveillance

Avant la fête de Korité de l’année dernière, Elimane Dione constate la fréquente disparition de ses biens. Son téléphone portable ainsi que de l’argent. En effet, par ses activités, à chaque fois qu’il rentrait du travail, il mettait 5000 FCFA dans un sac qu’il avait accroché au mur de sa chambre. C’était dans la perspective de pouvoir épargner.



Mais à chaque fois qu’il ouvrait le sac, il constatait la disparition miraculeuse d’une partie de l’argent. Ce, dès lors que la chambre était toujours bien fermée. Et encore, la porte n’a jamais été forcée ni défoncée.



Lors des préparatifs de la Tabaski également, une partie de ses économies avaient disparu. Désorienté, il change la serrure. Mais la disparition de ses biens ne cessa point. Il y perdit même son téléphone portable sans pouvoir connaitre l’auteur de ces vols récurrents et sans effraction. N’en pouvant plus, il décide d’installer une caméra de surveillance dans sa chambre. Et pour ferrer son voleur, il laisse au milieu du lit son téléphone de marque Tecno Camon 12 air. A son retour du travail, il constate la disparition de l’appareil.



Muni de la caméra de surveillance, il la dépose auprès des policiers du commissariat des Hlm avec lesquels il visionne le contenu et reconnait le fils de son voisin sur lesimages de la caméra. On y voit le mis en cause ouvrir la porte de la chambre sans clé en subtilisant l’argent qui était dans le sac, le téléphone portable et des airpods.



On l’y voit également tenant un couteau. Une façon certainement de parer à tous les coups car sachant que la victime pratiquait les arts martiaux. Cueilli et face aux limiers, il reconnait sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Un ticket lui a été ainsi délivré pour Rebeuss

Le Témoin