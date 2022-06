« Il faut s’asseoir, discuter et s’entendre sur les règles », Mamadou Diop « Decroix », AJ/PADS sur le processus ambigu des élections

« Ce qui se passe au Sénégal n’a aucune expérience de ce type à travers le monde, nulle part. Je suis désolé, où on doit éliminer des listes parce qu’il y a des erreurs matériels. Non, ce n’est pas possible », peste le député Mamadou Diop Decroix, retoquant le système de parrainage sénégalais, cause de sa recalage pour les législatives. Il était ce dimanche l’invité du Grand Jury, sur la Rfm.



Selon le secrétaire général d’And-Jëf/ Jëfal Sénégaal/ Nasru, « Normalement la loi et le règlement sont faits pour permettre une participation correcte à des élections. Ils ne sont pas faits pour empêcher à des listes sérieuses de prendre part aux élections. Mais aujourd’hui, c’est comme si l’objectif, c’était d’empêcher que des gens prennent part aux élections ».



« Je pense très franchement qu’on ne doit pas s’amuser. Parce que la démocratie, elle n’a du sens, si ça crée les conditions d’un développement économique social, culturel. C’est fait pour le peuple. Mais, si maintenant les élections doivent se tenir dans les conditions qui remettent en cause la stabilité, la paix etc, il y a problème », dit-il.



C’est pourquoi, Decroix pense que « Fondamentalement, il faut qu’on revienne à des règles consensuelles de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir. Si on ne revient pas sur ça, le pays aura des difficultés ». « Il faut s’assoir et examiner les choses. Aujourd’hui on s’appuie sur des erreurs matérielles pour éliminer des listes. La loi est dure mais, c’est la loi. Et, c’est ça qui va nous amener dans de grosses difficultés. Il faut s’asseoir, discuter et s’entendre sur les règles », poursuit le député dont la liste pour ces élections législatives a été rejeté pour défaut de parrainages.





















































Sud Quotidien