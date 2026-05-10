Il loue ensuite gage ou bazarde les voitures- Mamour Fall, activement recherché par la Br de la gendarmerie

Dakarposte a appris de ses radars fureteurs que les pandores de la brigade de recherches sont activement mobilisées sur cette affaire qui alimente les discussions dans les cafés, restos, entre autres endroits fréquentés à Dakar.



En effet, il s'avère que la gendarmerie, précisément la BR sise à l'avenue Faidherbe est aux trousses d'un escroc répondant au nom de Mamour Fall.



En termes moins sibyllins, il s'agit d'une arnaque à la location-revente (ou location-gage), une escroquerie bien rodée qui cible les agences de location courte et/ou moyenne durée courante et dévastatrice.



Son modus operandi est simple: l'apparence soignée, c'est à dire constamment bien habillé, adoptant souvent une identité qui dénote un statut social élevé, le sieur Mamour Fall se présente dans une agence de location pour louer un ou plusieurs véhicules, souvent des modèles récents notamment de types 4x4. Une fois le véhicule en sa possession, il ne le restitue pas à l'échéance. Il le met en gage à un tiers en échange d'argent ou le bazarde.



Il nous revient que plusieurs loueurs ont perdu ainsi leurs véhicules. Parmi eux, le sieur Mamadou Saliou Diallo.Ce dernier a été roulé dans la farine par Mamour Fall qui lui a fait croire qu'il est l'organisateur d'une solennité et qu'il avait besoin de plusieurs véhicules pour les déplacements des invités. Plusieurs options sont proposés à Mamour Diallo, notamment , la location de véhicules avec chauffeur, qui n'en demeure pas moins une solution clé pour assurer la ponctualité, la sécurité et le prestige eu égard au standing décrit par l'imposteur.



On ne sait trop comment, Mamour réussit à tromper la vigilance de Mamadou Saliou Diallo . Qui lui remet 7 voitures sans chauffeurs.

Une fois les véhicules en sa possession, il ne les restitue pas. Il brade rapidement deux voitures à 8 briques à des tiers et gage le reste des véhicules à 12 millions de francs CFA avant de se volatiliser.



Sans tarder, la victime se rend à la brigade de recherches de la gendarmerie de Dakar pour signaler l'escroquerie à l'actif de Mamour Fall. Quelques jours après, les pandores réussissent à retrouver 6 des véhicules .

La traque se poursuit pour mettre la main sur Mamour Fall et la septième voiture.







Affaire à suivre...