Il y a un an, nous quittait Habib Faye

Son rappel à Dieu avait ému tout le Sénégal. 25 avril 2018/25 avril 2019, un an qu’est parti Habib Faye, ancien membre du Super Etoile de Dakar. Musicien hors pair, personne généreuse, Toute la nation s’était mobilisée pour lui rendre un hommage poignant.



Un an après, ses frères et anciens compagnons se souviennent de lui. Sur sa page Facebook, Jimmy Mbaye écrit : « Habib Faye, Grand parmi les plus grands. Génie intarissable d’harmonie et de rythme. » Le soliste du Super Etoile poursuit : « Tu nous manques beaucoup frangin. Ta place est là avec nous, mais Allah en a décidé autrement. Nous Lui rendons grâce et prions que Firdaws soit ta demeure éternelle. »







La semaine passée lors de l’hommage qui était destiné à Habib Faye à l’institut Français de Dakar, Youssou Ndour avait rendu hommage à son ami et compagnon. » Habib est parmi nous et cette flamme va continuer » avait-il lançait à l’assistance.