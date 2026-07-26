« Ils ne m’ont privé de tout bien… » : Eva Tra de la Tfm relate sa rocambolesque mésaventure.

Le calme de la banlieue dakaroise a récemment été troublé par un acte de félonie d'une singulière audace. La victime n'est autre qu'Eva Tra, figure emblématique du paysage audiovisuel sénégalais et animatrice vedette de la célèbre émission « Wareef » sur la TFM. Profitant de l'absence de la maîtresse des lieux, des malfaiteurs ont investi son domicile avec la ferme intention de faire main basse sur ses richesses.



C'est alors que le destin a pris une tournure dramatique : les intrus se sont retrouvés nez à nez avec le jeune fils de l'animatrice. Loin de battre en retraite, les criminels ont déployé un stratagème d'une rare perfidie. Affichant une assurance trompeuse, ils ont soutenu au jeune garçon avoir été expressément mandatés par sa mère afin de recouvrer des effets personnels. Pour parfaire cette odieuse mise en scène et dissiper les ultimes réticences de l'enfant, l'un des assaillants a feint une conversation téléphonique avec Eva Tra elle-même.



Abusé par cette comédie machiavélique, l'enfant, confiant, n'a opposé aucune résistance. Les ombres ont alors pu mener à bien leur entreprise spoliatrice, vidant intégralement les armoires de l'animatrice de ses biens les plus précieux.



L'émotion de la star de la TFM est à la mesure du préjudice subi. Dans une séquence vidéo poignante partagée sur ses réseaux numériques, Eva Tra, le cœur meurtri, a livré un témoignage déchirant : « Ils ont tout emporté, ils ne m’ont rien laissé ». Au-delà de sa propre détresse, l'animatrice a tenu à transformer sa mésaventure en un acte de salubrité publique, exhortant ses concitoyens à la plus grande vigilance face à des ruses criminelles désormais passées maîtres dans l'art de la sophistication.

