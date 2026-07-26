Signature d'un protocole d'accord entre le Sénégal, l'Agence française de développement et l'Union européenne relatif au prolongement du Train express régional vers Thiès

Dakar franchit un pas décisif dans la modernisation de son paysage ferroviaire. Une enveloppe de 10 millions d’euros vient d’être mobilisée conjointement par l’Agence française de développement (AFD) et l’Union européenne. Ces fonds précieux seront entièrement dédiés aux études d’ingénierie technique, ainsi qu’aux évaluations économiques, sociales et environnementales, préalables indispensables au grand chantier de l’extension du Train Express Régional (TER).



La cérémonie officielle, empreinte d'une solennité de circonstance, a été présidée par Abdoul Ahad Ndiaye, ministre des Transports terrestres et aériens. Dans son allocution, le ministre a mis en exergue la portée stratégique de cette infrastructure. Inscrit au fronton des priorités de l’Agenda de transformation « Sénégal 2050 » et aligné sur les résolutions des États généraux des transports, ce projet ne se limite pas à une simple extension. Il pose, en vérité, les premiers jalons opérationnels du futur corridor à écartement standard devant relier Dakar à Tambacounda.



Après l'avènement de la première ligne unissant la capitale à Diamniadio, et alors que les rails s'étirent déjà vers l’aéroport international Blaise-Diagne de Diass, le cap est désormais fixé sur Thiès. Selon Abdoul Ahad Ndiaye, ce prolongement conférera enfin au TER sa véritable stature régionale, pour ne pas dire nationale. L'ambition affichée est claire : les diagnostics financés par cette manne européenne permettront de circonscrire avec précision les contours techniques et socio-économiques du tracé, facilitant ainsi la levée future des capitaux nécessaires à l'édification des voies.

Le ministre n’a pas manqué de saluer la fidélité de l’AFD, qu’il qualifie de partenaire historique du TER. Une synergie dont l'expertise technique et l'appui financier ont concouru à ériger ce réseau au rang de référence continentale en matière de transport ferroviaire moderne.



Cette vision d'avenir trouve un écho favorable auprès des chancelleries occidentales. Christine Fages, ambassadrice de France au Sénégal, a souligné que ce mémorandum d'entente jette les fondations de la troisième phase du TER. Un projet d'envergure qui devrait, à terme, fluidifier l'axe saturé Dakar-Thiès, infléchir de manière significative les émissions de dioxyde de carbone et sceller plus fermement l'interconnexion entre les grands pôles économiques du pays.



Nathalie Brajard Vom, représentante de l’Union européenne, a quant à elle insisté sur la rigueur des analyses à venir. Ces études d'avant-projet auront pour noble mission d’identifier les solutions techniques les plus vertueuses, garantissant ainsi des investissements pérennes et structurels pour le Sénégal de demain. Le train du développement est en marche, et ses rails dessinent déjà les contours d'une prospérité partagée.

