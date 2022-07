Ils ont fait connaissance sur ‘’TikTok’’ : Ben Y. B. déclare sa flamme à M. Cissé et lui propose des rapports homosexuels

Une fois qu’ils ont fait connaissance sur le réseau social Tik-Tok, le sieur Ben Y. B. a commencé à envoyer des messages salaces et des vidéos pornos gays au nommé M. Cissé, avant de l’inviter à entretenir des actes contre-nature avec lui. Surpris, ce dernier l’a attiré dans ses filets, avant d’avertir la police qui est venue pour mettre le grappin sur le dragueur homosexuel.



« Je suis joueur et j’ai l’habitude de faire des vidéos via le réseau social ‘’Tik Tok’’. C’est dans cette application que j’ai fait la connaissance du nommé B. Y. B. Il a ainsi, au détour de nos discussions, commencé à apprécier mes vidéos. Par la suite, il m’a demandé mon numéro de téléphone », raconte la victime.



Les deux amis commencent ainsi à échanger. Et ce n’est que plus tard que le mis en cause a commencé à détourner la discussion, lui déclarant carrément sa flamme sans l’avoir jamais rencontré. Surpris par une telle invitation, le sieur Cissé décide d’en avoir le cœur net jusqu’à ce que son ami l’invite à entretenir des rapports sexuels.



« Relation begouma mou yam thi sexe et couple. Mais avancement, tekki, ame xaliss pour meuna téral saye wadiour, ba paré niou diapalanté », lui a-t-il dit.



Ayant compris que son interlocuteur est un homosexuel, M. Cissé décide de le piéger. Il l’a donc rassuré tout en lui disant toute sa disponibilité à s’envoyer en l’air avec lui. Rendez-vous est fixé à l’unité 25 des PA.



Seulement voilà, avant de s’y rendre, le nommé M. Cissé a pris le soin de contacter les agents de la police des P.A, qui se sont vite transportés sur les lieux. Et comme une bête en rut, le sieur Ben Y. B. a débarqué au lieu convenu avec son amant virtuel, avant de se faire arrêter.



Face aux limiers, le mis en cause a reconnu les faits tels que racontés par le plaignant. A l’en croire, c’est depuis plus d’un an qu’il s’adonne à des pratiques homosexuelles. Il a été déféré au parquet.









