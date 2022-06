[Images] Fumigènes, cocktail molotov, produits chimiques : Découvrez l'arsenal saisi par la police

Un grand coup de filet ! Hier, juste avant la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, la Police nationale a fait une importante saisie à Rufisque. D’après des informations exclusives de Seneweb, trois personnes ont été arrêtées en flagrant délit avec un arsenal impressionnant qui devait être déployé sur les différents lieux de manifestation.



Sur l’identité des malfrats, nos sources proches du dossier révèlent qu’il s'agit des nommés A. Ndiaye, chauffeur de taxi venant de Mbour, B. Ndao, aviculteur venant de Kaolack et M. Gueye agent de sécurité, domicilié à Diorgo Cherif Rufisque.



A en croire nos sources, les limiers ont trouvé par devers eux un arsenal composé de :

- 27 cocktails Molotov prêts à l’emploi

- 20 bouteilles contenant des produits chimiques nocifs

- 59 bouteilles vides pour la fabrication de cocktail molotov

- 09 fusées fumigènes

- 06 masques à gaz

- 05 lunettes de protection oculaire

- 01 masque de protection de visage

- 02 couteaux dont l’un rétractile et l’autre doté d’une lame mesurant environ 20 cm environ.

- 01 matraque électrique

- 01 revolver factice

- 11 systèmes de herses destinés à crever les roues de véhicules d’intervention.

- 01 sac contenant des morceaux de tissus destinés à la fabrication des cocktails molotov



Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue. Une enquête est ouverte pour l'interpellation d'un quatrième individu qui a réussi à s'échapper au cours de la bagarre entre les policiers et la bande.













































seneweb