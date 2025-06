Imam tué à Kolda : L’autopsie révèle une mort subite

L’affaire tragique du décès de l’imam de Médina Chérif, un quartier périphérique de la commune de Kolda (sud), connaît un tournant décisif. Selon des informations obtenues par le correspondant local de PressAfrik, les résultats de l’autopsie confirment que la mort du religieux est survenue suite à de graves blessures localisées au niveau de l’abdomen et des parties intimes. Des révélations qui renforcent la thèse d’un acte de violence délibérée.

Pour rappel, l’imam avait été retrouvé sans vie dans des circonstances jugées suspectes par les habitants de Médina Chérif. L’émoi et l’indignation suscités par cette perte brutale avaient conduit à l’ouverture d’une enquête ayant abouti à l’arrestation de deux individus.

Ces derniers, soupçonnés d’être impliqués dans le drame, seront fixés sur leur sort ce mercredi 18 juin. Ils sont attendus au parquet pour être présentés au procureur. À ce stade de la procédure, aucune information officielle n’a filtré sur les mobiles du crime ni sur les liens éventuels entre les suspects et la victime.

L’opinion publique, choquée par la violence des faits, attend désormais que justice soit faite. Les autorités judiciaires, de leur côté sont déterminées à faire toute la lumière sur cette affaire qui a profondément ébranlé la communauté religieuse et les habitants de la région de Kolda.

L'enquête suit son cours.































































Rewmi