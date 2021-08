Implication de Kilifeu dans un trafic de visa: Y en A Marre s'en lave les mains et...

« Le Mouvement Yen a marre a pris connaissance des vidéos diffusées par le site Leral.net les mercredi 28 juillet 2021 et ce lundi 02 Août 2021, mettant en cause Landing Mbessane SECK (Kilifeu), membre du mouvement, dans une affaire présumée de trafic de visas et de passeports diplomatiques », indique le document. Lequel fait remarquer que ces « accusations ne sont suivies pour le moment d’aucune procédure judiciaire contre Kilifeu, encore moins de condamnation. »



Par conséquent, souligne le document « en respect des procédures dans notre pays, la personne incriminée dans cette affaire, en l’occurrence, Kilifeu, bénéficie d’une présomption d’innocence. »



Toutefois, « Y EN A MARRE rappelle cependant, que tout acte posé par un de ses membres, en dehors de ses activités officielles, est considéré comme strictement personnel et ne saurait être imputé au mouvement », signale le mouvement.



« Yen a marre n’est nullement mêlé de près ou de loin à ces prétendues accusations, surtout que les faits dont il est question dans la dernière vidéo, sont en totale contradiction avec les valeurs et les principes que le Mouvement a toujours prônés et défendus dans l’espace public », souligne la note.