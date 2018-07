Importante déclaration attendue du conseil spécial du Président Macky Sall, Cheikh Mbacké Sakho

Que va dire de si important le conseiller spécial du Président de la République chargé des affaires religieuses? A t'il été instruit par son mentor, par ailleurs chef de file de l'APR? S'exprimera t'il sur ce qu'il est convenu d'appeler "le cas Khalifa Sall" ou des autres leaders de l'opposition dite significative réunis dans le Front Démocratique? Nos langues au chat.



En tous les cas, les perspicaces radars fureteurs de dakarposte , au fait de tout ce qui se trame sous nos cieux et même au delà nos frontières nous soufflent que M. Cheikh Mbacké Sakho fera une importante déclaration.

De nos recoupements, nous avons pu glaner que le non moins leader du mouvement "Macky mo gnou gnor" a convié les médias nationaux et internationaux ce vendredi dans le cadre pittoresque du Café de Rome (pub gratis).



Affaire à suivre...