In memoriam Ibrahima Kouate, intello cool.

Au premier abord Ibrahima Kouaté, professeur d'histoire et de géographie qui vient de nous quitter pour toujours, est un de ces hussards de la république, qui prennent à cœur leur mission d'enseignement et de transmission, au service des savoirs critiques et des valeurs républicaines. Il nous apparaît pourtant aujourd'hui, dans la lumière que seules offrent de longues années d'amitiés partagées , de connivence intellectuelle, d'amour des livres, comme celui qui a réussi à incarner, durant sa belle existence, la figure même de l'intellectuel, tel que rêvé par nous durant notre jeunesse.

Certes comme soldat du savoir, Il a servi et incarné sa discipline en pédagogue remarquable de rigueur et de méthode, qui a formé, conseillé, encadré, secouru des générations d’élèves. Sa trajectoire humaine a coïncidé avec sa vocation. Et Quiconque a eu chance d’approcher et de côtoyer Kouaté éprouve d’emblée le sentiment d'être face à un authentique intellectuel, c’est à dire non pas une bête à concours ni un collectionneur de diplômes, mais un homme de pensée, caractérisé avant tout par un style d’existence, une manière de sentir, de comprendre et d’aimer. Avec cette vocation intellectuelle chevillée au corps et cet appétit des textes et des idées, Kouaté a eu le courage de cultiver sa singularité, et à vivre en esprit libre pour lequel la pensée est une règle de vie. Ne l'intéressaient, ni l'expertise unique ni la spécialisation excessive, mais plutôt la volonté de stimuler l'intelligence et le goût de la quête.

Une petillance intellectuelle qui jaillit à travers tournures d’esprit, pirouettes intellectuelles désaccords féconds et paradoxes inattendus, induisant une vivacité critique, expression d’une "inservitude" intellectuelle et d’une indocilité réfléchie.

Une vivacité critique par où s'atteste ce que la liberté d’esprit a de précieux, fragile, vital.

Allergique à toutes les compromissions politiques, refusant les abandons critiques comme les peurs ambiantes, et doté d'une grande puissance de discernement et d'un jugement percutant, il a, dans ses divers espaces de vie, maintenu la flamme de l'esprit.

Avec son aura naturelle et son intelligence suraiguisée, Ibou Kouaté donnait l’impression d’être tout le temps jeune, perpétuellement jeune, remettant sans cesse tout en jeu. Par là sa vie incarne sans cesse l'ingénium au sens propre, c’est à dire une attitude d’ingéniosité naturelle, mais travaillée au point de devenir une seconde nature, toute à lui, expression de sa spontanéité multiforme.

Nous manque déjà cette présence discrète, mais affectueuse, le regard rieur et attentif de cet homme de pensée qui fut aussi un homme de cœur, une personne bienveillante, dont la finesse d’esprit allait de pair avec une souplesse d’analyse et une fidélité rigoureuse. Les discussions vives, lumineuses, pleines de joutes, au cours desquelles il n’a cessé de s’instruire en nous instruisant, et pendant lesquelles on avait l'impression qu'il nous rendait plus intelligent, nous accompagneront longuement.

Élégant, discret, raffiné, critique, plein d’humour, jeune d’esprit et de fraîcheur, il a, jusqu’au bout, témoigné d’une finesse d’esprit, d’une souplesse et d’un courage sans faille.

Homme de pensée et homme de cœur, cool mais arcbouté à ses principes, il impose l'admiration. Mission nous est impartie, en ces temps désorientés, d'attiser et de transmettre à la jeune génération, la flamme vive de la passion inextinguible qui a été la sienne pour les choses de l'esprit.









Mamadou BA

Enseignant Faculté des Lettres UCAD