Inauguration : Le Bureau des passeports étrenne sa nouvelle mosquée (Reportage).

Le lieu de culte est construit entre le commissariat de Dieuppeul et la direction de la police des étrangers et des titres de voyage. C’est la 226 ème mosquée financée par l’Ong Alkhayria qui regroupe la famille de feu Serigne Abass Sall sous la houlette de Serigne Abdoul Fatah Sall. Le joyau est dénommé Oumar Ibn Abdoul Aziz et a ouvert ses portes ce 3 juillet.



L’infrastructure est dotée de toutes les commodités avec toilettes et un espace aménagé pour les ablutions. L’inauguration s’est effectuée dans le cadre de la commémoration des 30 ans de disparition de feu Serigne Abass Sall.

Le directeur du bureau des passeports venu représenter le ministre de l’intérieur, a magnifié ce geste d’une haute portée.



Une zone réservée aux femmes est aussi aménagée dans les locaux. La mosquée a enregistré dans l’après-midi de ce 3 juillet sa première prière collective.

Pour terminer en beauté, des présents ont été échangés entres autorités religieuses et administratives.