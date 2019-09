Inauguration Massalikoul Jinaan : Wade et Macky se retrouvent

L'ancien président de la République Me Abdoulaye Wade et le chef de l'État Macky Sall ont prié ensemble aux côtés du khalife Serigne Mountakha Mbacké, à l'occasion de l'inauguration de la Mosquée Massalikoul Jinaan. Par ailleurs, le Khalife Général des Mourides, a magnifié la complicité entre Abdoulaye Wade et Macky Sall qui se sont serrés la main juste avant le début de la prière.