Inauguration Massalikoul Jinaane : Wade et Macky seront bien présents

Me Abdoulaye Wade va assister à la cérémonie d’inauguration de la Grande mosquée Massalikoul Jinaane qui sera présidée par le Président Macky Sall. Selon le quotidien L'As, l'assurance a été donnée, hier, par le chargé de la supervision des travaux, Mbackiou Faye, qui faisait face à la presse.



«Le Président Wade ne peut pas être invité ici. Au contraire, c’est lui qui invite. D’autant que c’est lui qui a débuté le projet et le connait comme moi. Au-delà de cet aspect, c’est un talibé de Cheikh Ahmadou Bamba. Le Khalife lui a demandé de venir assister à la prière et il a accepté de venir», a précisé Mbackiyou Faye.























seneweb