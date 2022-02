Inauguration du stade Abdoulaye Wade : La réaction de Samuel Eto'o

Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto'o, a salué l'érection du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio qui, pour lui, est un joyau de classe mondiale.

Sur sa page Facebook, l’ex-joueur du Barca s’est dit fier d’avoir assisté à l’inauguration et à la célébration de la victoire des Lions du Sénégal à la dernière Can de football.