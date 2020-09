Incendie au marché central de Kaolack : Me Nafissatou Diop Cissé offre 2 millions et promet d'installer des cantines provisoires en attendant le projet de modernisation.

Après avoir envoyé plusieurs délégations pour venir s'enquérir de la situation au marché central de Kaolack à la suite de l'incendie qui s'est déclaré sur les lieux, Me Nafissatou Diop Cissé a décidé cette fois-ci de se déplacer personnellement en vue de rencontrer les sinistrés.



La notaire qui a visité le lieu du sinistre et s'est entretenue avec les délégués, a dégagé une somme de 02 millions de nos francs et promis d'y retourner afin de mieux participer au soulagement des commerçants qui ont perdu toutes leurs marchandises dans les flammes.

Et cerise sur le gâteau, la responsable politique de Kaolack a demandé aux délégués de faire un devis qu'elle va elle-même prendre en charge pour la reconstruction des cantines provisoires en attendant le démarrage du projet de modernisation lancé par le chef de l'État...