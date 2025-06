Incendie au marché central de Linguère : trois cantines ravagées, de lourds dégâts matériels

Un incendie s’est déclaré au marché central de Linguère, ce samedi vers 15 heures, réduisant en cendres au moins trois cantines occupées par des tailleurs, a appris l’APS auprès de l’adjudant-chef Papa Élimane Ndour, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers.



‘’ Au moment où les populations célébraient la fête de la Tabaski en famille, un incendie s’est déclaré au marché central aux environs de 15h00, détruisant trois cantines occupées par des tailleurs ainsi que des étals de commerçants’’, a déclaré l’officier.



Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux pour circonscrire le feu. Selon lui, plusieurs machines à coudre ont été endommagées et des pertes matérielles importantes sont à déplorer.



Des commerçants présents sur les lieux au moment du sinistre ont salué la promptitude de l’intervention des soldats du feu. ‘’Les pompiers ont fait preuve d’une grande efficacité. Sans eux, les dégâts auraient été encore plus importants’’, a confié un commerçant sous couvert de l’anonymat.



Les causes de l’incendie restent pour le moment inconnues. La gendarmerie de Linguère a ouvert une enquête pour déterminer l’origine du sinistre.

















































Aps