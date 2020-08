Incendie criminel à Denver : Un suspect identifié par la police

La question a occupé l’essentiel des discussions dans la communauté sénégalaise de Denver, selon des confidences faites à L’Observateur. Dans un de ses bulletins quotidiens, la police de la capitale du Colorado a annoncé qu’«un suspect est en fuite». Une sortie qui montre à suffisance que l’enquête ouverte pour faire toute la lumière sur l’incendie criminel survenu dans la nuit du mardi 05 août au domicile de l’ingénieur sénégalais Djiby Diol avance à grands pas.





Malgré cette lueur d’espoir entrouverte par la police locale, la communauté sénégalaise de Denver a décidé de jouer sa partition dans la traque des auteurs de l’incendie criminel. Dans une sortie chez nos confrères de Bichri Tv, Papa Dia, fondateur de l’African Leadership Group, a assuré détenir des vidéos obtenues à partir des caméras de surveillance, qui ont filmé des individus prenant la fuite à bord d’un véhicule au moment de l’incendie. Ces éléments, qui seront mis à la disposition de la police locale, ont également convaincu les Sénégalais de Denver à ne pas rester les bras et attendre tout de l’enquête de la police américaine.



«Dans la communauté, tout le monde est mobilisé pour que cette affaire soit tirée au clair au plus vite. Il y a des gens qui sont pistés parce que soupçonnés et des véhicules qui sont suivis», a soufflé Papa Dia. Et si l’enquête s’enlise malgré la ferme volonté de la police de Denver ? «Nous avons notre plan B» a répondu Papa Dia, sans en dévoiler ni la forme et encore moins le contenu. Dans les réseaux sociaux, on craint que du seul fait qu’il s’agit de noirs africains morts dans l’incendie, l’enquête pourrait brusquement enregistrer un coup de frein «N’allons pas trop vite en besogne. L’Amérique vit des moments difficiles, il ne faut pas en rajouter par des soupçons non fondés. Attendons d’abord», a tempéré Papa Dia.



L’engagement de l’Etat du Sénégal



C’est au courant de cette semaine que les corps des cinq Sénégalais devraient être rapatriés au Sénégal. Le fondateur de l’African Leadership Group en a donné l’assurance, même s’il faut attendre la fin des formalités liées à l’identification des corps par des tests Adn. «Non pas que les corps sont méconnaissables, mais c’est la règle dans ce pays (Etats-Unis)», a éclairé Papa Dia, également porte-parole de la famille Diol. Les proches des victimes, notamment le pére Hamady Diol qui avait sollicité l’État du Sénégal pour le rapatriement des corps dans leur pays d’origine, le Sénégal, peuvent être rassurés.



Par la voix du consul El hadji Ndao et de l’ambassadeur Kane, «l’Etat du Sénégal s’est engagé à prendre en charge tous les frais liés au rapatriement des corps», a informé Papa Dia qui a également joué le rôle de facilitateur lors des rencontres entre d’une part le consul du Sénégal et d’autres parts le maire, le gouverneur, le chef de la police de Denver et l’enquêteur en charge du dossier. Un autre membre de la famille, Pa Diol, qui s’est confié à Dakaractu, atteste la famille Diol «n’a rien à reprocher à l’État» du Sénégal : «Le Consul général, El Hadj Ndao, est venu ici (Denver, Ndlr), il a pris en charge toutes les dépenses nécessaires. Il est en contact avec les autorités médicales qui s’occupent des 5 dépouilles.





Aujourd’hui, la question que les amis et collègues de Djiby et le reste de la famille se posent, c’est de savoir combien de billets d’avion seront mis à la disposition de la délégation qui va accompagner les dépouilles. L’État a pris en charge le voyage Denver/New-York, New-York/Dakar et a manifesté sa volonté de nous convoyer jusqu’au Fouta si on veut. Le Consul général a dit que si les dépouilles nous sont livrées dans les plus brefs délais, il y a un vol prévu le dimanche qui pourrait se charger de leur rapatriement. Nous serons édifiés dès ce mardi (aujourd’hui, Ndlr)»



