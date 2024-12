Incendie d’un bus sur l’autoroute à Diamniadio : circulation perturbée

Un bus transportant des passagers entre Dakar et Kaolack a été ravagé par les flammes ce vendredi 20 décembre 2024, en fin d’après-midi. Le drame s’est produit à Diamniadion après le stade Abdoulaye Wade, direction kaolack.



Alertés par les flammes et la fumée, de nombreuses personnes se sont précipitées sur place pour s’enquérir de la situation. Certains curieux ont même traversé l’autoroute, augmentant les risques et compliquant davantage la gestion du trafic, déjà lourdement perturbé.



Pour l’heure, les causes de l’incendie restent inconnues. Les autorités compétentes sont attendues sur les lieux pour déterminer les circonstances exactes de cet incident. Aucune information sur d’éventuelles victimes ou dégâts supplémentaires n’a été communiquée.











































































IGFM