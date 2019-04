Incendie de Notre-Dame de Paris: ce que l’on sait, le feu est maîtrisé, les ouvriers du chantier entendus

Un feu qui part des combles, une flèche qui s’effondre et un monument historique qui menace de vaciller: voici ce qu’il faut savoir du violent incendie qui a ravagé lundi 15 avril la cathédrale Notre-Dame de Paris.



Dans la nuit de lundi à mardi à 03h du matin, les pompiers ont indiqué que le feu avait été maîtrisé, seuls des «foyers résiduels» demeuraient actifs. Le dispositif engagé était toutefois maintenu.



L’incendie a pris vers 18h50. «J’étais pas loin, j’ai vu les fumées. Au départ je pensais que c’était l’Hôtel-Dieu et puis en fait j’ai compris que c’était la cathédrale. Je suis arrivé, les cendres ont commencé à tomber», raconte Olivier De Chalus, le responsable des guides bénévoles de la cathédrale. Le feu est parti des combles, puis s’est propagé extrêmement vite à une grande partie du toit.



Les flammes ont dévoré la charpente, longue de plus de 100 mètres et constituée de poutres en bois.



Une enquête a été ouverte pour «destruction involontaire par incendie», a annoncé le parquet de Paris. La piste d’un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de la cathédrale «retient l’attention des enquêteurs en l’état des investigations», a précisé une source proche du dossier.



Dans la nuit, les ouvriers du chantier étaient «entendus par les enquêteurs», a annoncé le parquet. Le feu semble être parti au niveau d’échafaudages installés sur le toit de l’édifice, en travaux depuis plusieurs mois.



400 pompiers, 18 lances



Quatre cents pompiers avec 18 lances à incendie, certains juchés sur des bras mécaniques à des dizaines de mètres de hauteur: un important dispositif de secours a été rapidement mis en place.



Utiliser des canadairs sur le bâtiment était par contre inenvisageable: «Le largage d’eau par avion sur ce type d’édifice pourrait en effet entraîner l’effondrement de l’intégralité de la structure», a tweeté la Sécurité civile.



Vers 22h50, les «deux tours de Notre-Dame [étaient] sauvées» et sa structure «sauvée et préservée dans sa globalité», a indiqué le général Jean-Claude Gallet, commandant de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.



Quels dégâts?



Vers 19h50, la flèche de la Cathédrale, l’un des symboles de Paris avec ses 93m de hauteur, s’est effondrée. En quelques heures, une bonne partie du toit de l’édifice a été réduite en cendres, et l’on ignorait encore dans la nuit l’étendue des dégâts à l’intérieur de la cathédrale.



La couronne d’épines et la tunique de Saint Louis ont pu être sauvés des flammes, a indiqué Mgr Patrick Chauvet, le recteur de la cathédrale.



Eric Fischer, directeur de la Fondation de l’OEuvre Notre-Dame qui veille sur la Cathédrale de Strasbourg, explique qu’il faudra «des décennies» pour reconstruire.



«Nous la rebâtirons», a affirmé peu avant minuit Emmanuel Macron, ajoutant que «le pire a été évité, même si la bataille n’est pas encore totalement gagnée». «Nous rebâtirons Notre-Dame parce que c’est ce que les Français attendent, parce que c’est ce que notre histoire mérite, parce que c’est notre destin profond», a-t-il insisté. «Pour répondre à de multiples demandes», la Fondation du patrimoine va lancer mardi une «collecte nationale» pour la reconstruction de Notre-Dame, a-t-elle annoncé dans un communiqué à l’AFP.



Dans la nuit, la famille Pinault a annoncé débloquer 100 millions d’euros via sa société d’investissement Artemis «pour participer à l’effort qui sera nécessaire à la reconstruction complète de Notre-Dame».