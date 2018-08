Incendie de Ziguinchor : Idy exige une enquête

Rewmi d'Idrissa Seck exprime sa désolation et son indignation après l'incendie survenu ce matin au marché Tilène de Ziguinchor, emportant plus de 360 cantines.



Dans un communiqué parvenu à Seneweb, Rewmi "fustige le mauvais aménagement et le manque d'organisation des marchés publics où des Sénégalais s'activent pour gagner leur vie".



Idy et Cie exigent de l'État qu'une enquête sérieuse soit menée dans les plus brefs délais.



Ce, "pour apporter la lumière sur cette affaire et pour situer les responsabilités".





Auteur: Seneweb